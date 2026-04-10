Corsa ai playoff | la vittoria in Coppa Italia della squadra fiorentina cambia gli scenari promozione in Eccellenza Rufina spariglia le carte del Casentino Academy
La vittoria della squadra fiorentina nella finale di Coppa Italia di Promozione, conclusa con un punteggio di 1-0 contro la Lampo Meridien, ha modificato gli equilibri nel girone C. La squadra, attualmente seconda in classifica con due punti di svantaggio rispetto alla capolista Casentino Academy, ha ora nuove possibilità di avanzare nella corsa ai playoff. Nel frattempo, la formazione del Casentino Academy deve affrontare una situazione di incertezza dopo la sconfitta.
La vittoria nella finale della Coppa Italia di Promozione dell’Audax Rufina (1-0 ai danni della Lampo Meridien) apre nuovi scenari nel girone C dove sono appunto inseriti i fiorentini, attualmente secondi con due punti di ritardo sulla capolista Casentino Academy. A tre giornate dalla fine la corsa playoff si infiamma ancora di più, ma tutto si lega alla corsa per l’ Eccellenza. Ma andiamo con ordine. Se il campionato finisse con l’attuale classifica il Casentino salirebbe in Eccellenza lasciando l’Audax Rufina nei playoff, ma i fiorentini avendo vinto la Coppa Italia, salterebbero gli scontri all’interno del girone. Per i bianconeri infatti si aprirebbero immediatamente le porte della fase regionale dei playoff con le vincenti degli spareggi dei tre gironi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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