A cinquant’anni dalla nascita del Servizio sanitario nazionale, si evidenzia una situazione di risorse limitate rispetto all’aumento della domanda di assistenza. La gestione della salute pubblica si trova a dover affrontare carenze di fondi e personale, con un incremento delle richieste di prestazioni sanitarie da parte della popolazione. La capacità di risposta del sistema sanitario si scontra con queste difficoltà, che si riflettono in tempi di attesa più lunghi e in una pressione crescente sui servizi disponibili.

Uno sguardo sulla gestione della salute a cinquant’anni anni dalla nascita del Servizio sanitario nazionale. Pane per i denti di un medico manager che ne ha attraversato tutte le stagioni in tantissimi ruoli apicali. Giuseppe Zuccatelli - primo direttore generale dell’azienda Usl di Cesena (dal ’94 al 20002) e in seguito presso varie Usl dell’Emilia-Romagna, poi nelle Marche, in Campania, Abruzzo, Calabria e molto altro ancora - lo ha racchiuso in un libro ("Il Management del SSN") che verrà presentato alle 17 di domani nella Sala Lignea della Malatestiana. Con lui focalizzeranno teoria e pratica del Ssn l’attuale direttore generale dell’Asl Romagna Tiziano Carradori e Luigi Preti, dell’università Bocconi di Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’salute’ del Servizio sanitario : "Poche risorse e troppa domanda"

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