I coltivatori dell’area dell’ex Circondario sono scesi in piazza per protestare contro la burocrazia e la carenza di risorse che ostacolano il settore agricolo. Il Documento Unico di Programmazione di Empoli evidenzia come l’agricoltura rappresenti un settore chiave per l’economia locale, coinvolgendo anche l’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. La mobilitazione mira a far emergere le criticità che richiedono interventi immediati.

L’agricoltura (lo dimostra il Documento Unico di Programmazione di Empoli, esteso per certi settori all’Unione dei Comuni dell’ Empolese Valdelsa ) è un polmone economico per tutta l’area dell’ex Circondario. Questa zona, insieme al Valdarno Inferiore, è tra i distretti di settori principali della Toscana, ma fatica nei mercati principali e la burocrazia - come più volte sottolineato da Ritano Baragli, vicepresidente del Consorzio Chianti e titolare d’azienda a Gambassi Terme - rischiano di mettere in ginocchio l’intero comparto. A suffragio di tutto questo, ecco i numeri mostrati dagli agricoltori che si sono radunati dinanzi alla sede del consiglio regionale della Toscana a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I problemi da risolvere subito. Troppa burocrazia e poche risorse. I coltivatori sono scesi in piazza

