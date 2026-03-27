La Russia ha designato come agente straniero il co-regista di ‘Mr Nobody Against Putin’

Il ministero della Giustizia di Mosca ha inserito nell’elenco degli agenti stranieri il russo Pavel Talankin, co-regista del documentario vincitore del premio Oscar, intitolato “Mr Nobody Against Putin”. Talankin ha collaborato con l’americano David Borenstein nella realizzazione del film. La decisione è stata resa nota di recente e riguarda la classificazione ufficiale nel registro degli agenti stranieri.

Il ministero della Giustizia di Mosca ha designato come agente straniero il russo Pavel Talankin, co-regista assieme all’americano David Borenstein del documentario Mr Nobody Against Putin, di recente vincitore del premio Oscar. La pellicola racconta di come lo Stato russo indottrini gli scolari in tempo di guerra, tra assemblee, riunioni, serate di gala e lezioni. La pellicola è basata su filmati girati da Talankin in una scuola elementare della città uralica di Karabash (dalla quale proviene) dopo l’ invasione dell’Ucraina. Nel 2024 Talankin, che insegnava proprio in quell’istituto, ha lasciato la Russia, portando con sé il materiale video. Da allora vive in Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Russia ha designato come agente straniero il co-regista di ‘Mr Nobody Against Putin’ Articoli correlati Leggi anche: Putin: “Nel 2025 la Russia ha esportato armamenti per 15 miliardi di dollari” “Mr Nobody Against Putin” e la morte russa per asfissiaLa battaglia in Russia contro Vladimir Putin è una questione di anonimato, la combatte un manipolo di signori e signore nessuno, che spesso fra loro...