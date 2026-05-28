La Russia ha formato squadre ucraine fake, che sostituiscono le originali. Lo Shakhtar Donetsk, che il prossimo anno parteciperà alla Champions League dopo aver vinto il suo sedicesimo campionato ucraino, condivide il nome, la storia e l’identità con una squadra di copertura russa. L’UEFA non ha commentato la situazione.

Lo Shakhtar Donetsk vero, quello che la prossima stagione giocherà la Champions League dopo il suo sedicesimo titolo ucraino, deve condividere il nome, la storia e l’identità con il suo pezzotto russo. Una squadra che gioca a Taganrog, città russa, ma dichiara domicilio a Donetsk come se fosse una questione di casella postale. Il sito del club fantasma celebra persino il novantesimo anniversario, dello Shakhtar originale. La Russia in guerra da quattro anni per annettersi l’Ucraina si è inventata il plagio sportivo con ambizioni di revisione storica. Non c’è solo lo Shakhtar, lo hanno fatto anche con altri club. Ma la storia vera non è il club, sottolinea il Guardian: è la Uefa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Russia ha creato squadre ucraine pezzotte, per sostituire quelle originali. E l’Uefa tace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oleksandrivka direction | Russia Ukraine war map 26 May 2026 | Military summary latest news today

Notizie e thread social correlati

Iran, squadre antidrone ucraine nel Golfo: Kiev esporta la guerra dei droni e cambia gli equilibriLe squadre antidrone ucraine sono state avviate nel Golfo, portando con sé l’esperienza di quattro anni di conflitto contro la Russia.

Le forze armate ucraine colpiscono una fabbrica militare in Russia, almeno sei mortiLe forze armate ucraine hanno condotto un attacco missilistico contro una fabbrica militare situata a Brjansk, in Russia.

Temi più discussi: Asso vince, asso perde | La Russia ha già perso, ora bisogna spiegarlo ai russi (e a Putin); Russia avverte i diplmatici stranieri: Lasciate Kiev subito, nuovi raid in arrivo; Tecnologia, colpi a sorpresa e matematica della guerra: perché ora l'Ucraina recupera terreno mentre la Russia annaspa; Ue ferma su Mosca, Londra corre ai ripari sulle sanzioni.

Opinione | Putin ha distrutto la Russia e ha perso la guerra reddit

Trump, altro che amico di Putin: sta smontando la rete globale su cui la Russia ha creato la sua influenzaHo cercato disperatamente: ma non ho trovato nulla. Allora mi sono rivolto all’intelligenza artificiale, ma è andata buca pure a lei. Un po’ ci speravo, in verità. Invece niente, zero carbonella. Ho ... iltempo.it

Con le sanzioni abbiamo deciso si sospendere il gas dalla Russia. Al di là delle considerazioni geopolitiche, noi oggi paghiamo il gas in Europa 2-3 volte di quello che pagano gli Usa. Per cui per le industrie energivore fare investimenti in Europa è impensab x.com

Perché i missili russi Oreshnik sono un messaggio della RussiaLi ha lanciati tre volte contro l'Ucraina, l'ultima nel fine settimana: sono molto veloci e distruttivi, ma non è quello il punto ... ilpost.it