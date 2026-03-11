Le forze armate ucraine hanno condotto un attacco missilistico contro una fabbrica militare situata a Brjansk, in Russia. Nell’operazione sono rimaste uccise almeno sei persone. L’attacco è avvenuto l’11 marzo e l’Ucraina ha rivendicato ufficialmente l’azione. La fabbrica coinvolta produce materiali militari e si trova in una regione vicino al confine tra i due paesi.

L’11 marzo l’Ucraina ha rivendicato un attacco missilistico contro una fabbrica militare a Brjansk, nell’ovest della Russia, che secondo le autorità russe ha causato almeno sei morti. “Le nostre forze armate hanno colpito una delle principali fabbriche militari russe a Brjansk. Produceva componenti elettronici per i missili russi“, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. Pochi minuti prima il governatore della regione di Brjansk, Aleksandr Bogomaz, aveva annunciato che almeno sei civili erano morti e altre 37 persone erano rimaste ferite in un attacco ucraino. Brjansk, capoluogo dell’omonima regione, ha circa 400mila abitanti e si trova a un centinaio di chilometri dal confine ucraino. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Le forze armate ucraine colpiscono una fabbrica militare in Russia, almeno sei morti

Articoli correlati

Putin, il messaggio gela l’Europa: “La Russia continuerà a rafforzare le proprie forze armate”La Russia proseguirà nel rafforzamento delle proprie forze armate, anche alla luce dell’esperienza maturata durante l’“operazione militare speciale”.

Incendio in via Forze Armate a Milano: pompieri al lavoro da ore. Evacuate sei famiglieMilano, 27 dicembre 2025 – Un Santo Stefano di lavoro intenso, per i vigili del fuoco di Milano, che da ieri sera sono impegnati a domare un violento...

Aggiornamenti e notizie su Le forze armate ucraine colpiscono una...

Temi più discussi: Ucraina Russia, news oggi: massicci raid di Mosca, la guerra continua; A quattro anni dall’invasione della Russia in Ucraina; Ucraina, droni di Kiev affondano nave russa nel Mediterraneo. Mosca: Atto terroristico; Colloqui trilaterali rinviati alla prossima settimana, nuovi scambi di raid tra Mosca e Kiev.

Guerra Ucraina Russia, droni Kiev su zona Zaporizhzhia occupata: un mortoUn attacco di droni ucraini ha colpito un edificio nella zona della regione di Zaporizhzhia occupata dai russi e ha causato un morto e dieci feriti. Lo hanno riferito le autorità filorusse locali. Kie ... tg24.sky.it

Come stanno cambiando le armi nella guerra Russia-Ucraina. Parla GilliDopo il 2022 si impone invece una guerra di attrito, nella quale ci si muove molto meno, anche per via della crescente letalità del campo di battaglia: qualunque attore — un soldato, un carro armato o ... startmag.it

L’Europa unita contro la Biennale “Stop alla Russia” - la Repubblica x.com

Missili ucraini colpiscono Bryansk in Russia: sei morti e 37 feriti. Kiev rivendica il raid contro una fabbrica di microelettronica legata ai sistemi missilistici russi https://l.euronews.com/JMXb - facebook.com facebook