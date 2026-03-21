Le squadre antidrone ucraine sono state avviate nel Golfo, portando con sé l’esperienza di quattro anni di conflitto contro la Russia. Queste unità sono state schierate per affrontare la minaccia dei droni Shahed di provenienza iraniana, in un’area geografica diversa ma caratterizzata da un rischio simile. La loro presenza nel Golfo rappresenta un’operazione di contrasto diretta alla diffusione di droni ostili.

Le squadre antidrone ucraine sono entrate in azione nel Golfo, portando con sé l’esperienza accumulata in quattro anni di guerra contro la Russia e applicandola a uno scenario completamente diverso ma segnato dalla stessa minaccia: quella dei droni Shahed di origine iraniana. Secondo indiscrezioni, i team arrivati negli Emirati Arabi avrebbero già contribuito a intercettare i primi attacchi contro le installazioni petrolifere, dimostrando l’efficacia di sistemi a basso costo pensati per neutralizzare armi altrettanto economiche ma sempre più pervasive. Si tratta di una vera esportazione di competenze militari, che trasforma Kiev da teatro di guerra a laboratorio globale della difesa contro i droni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, squadre antidrone ucraine nel Golfo: Kiev esporta la guerra dei droni e cambia gli equilibri

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