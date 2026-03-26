Stasera, giovedì 26 marzo, torna su Rete 4 il talk show di attualità condotto da Paolo Del Debbio. La trasmissione andrà in onda come di consueto, offrendo approfondimenti sui fatti più recenti. Tra gli ospiti previsti, ci sarà anche Ignazio La Russa, che commenterà la recente vittoria del NO in un dibattito aperto e senza interruzioni.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 26 marzo, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show d’attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 26 marzo 2026. Ospite della puntata il Presidente del Senato Ignazio La Russa, con cui Del Debbio commenterà la vittoria del “No” al referendum e le conseguenze sul Governo. A seguire, un focus sulla violenza dilagante tra i giovani, sempre più spesso legata all’uso di armi e coltelli, con l’ultimo caso dell’accoltellamento di un’insegnante in provincia di Bergamo da parte di un 13enne. Infine, il tema del femminicidio, con la toccante testimonianza del padre di Federica Mangiapelo, uccisa nel 2012, a soli 16 anni, dall’ex fidanzato, scarcerato in questi giorni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ignazio La Russa commenta la vittoria del NO a Dritto e Rovescio

Articoli correlati

Leggi anche: Dritto e Rovescio, esplode la rissa Momo-Del Debbio

Leggi anche: Dritto e Rovescio, la minaccia del maranza: danza del coltello (a volto coperto)

Approfondimenti e contenuti su Ignazio La Russa commenta la vittoria...

Temi più discussi: Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha votato per il referendum sulla Giustizia a Milano; Famiglia nel bosco ricevuta da Ignazio La Russa, parla la madre visibilmente commossa: Ecco perché avevamo scelto l'Italia; La famiglia nel bosco vedrà La Russa. Nordio: Confronto sui decreti attuativi; Realpolitik: Ignazio La Russa incontra la famiglia nel bosco Video.

Il «dossier Santanchè» a carico di Ignazio La Russa: «Giorgia, mi serve qualche ora». Poi le dimissioni. Ora a Meloni serve una scossaLe poche parole ai suoi: ho rimediato a degli errori. Dalle nomine ai sottosegretari, oggi il vertice di maggioranza. La premier punta a ripartire dopo la sconfitta al referendum. I veleni incrociati ... roma.corriere.it

Referendum Giustizia, La Russa difende Pierluigi Diaco dopo gli insulti per l'appoggio al Sì: SolidarietàInsulti a Pierluigi Diaco dopo l'appoggio al Sì al referendum sulla riforma della giustizia, Ignazio La Russa e Matteo Salvini difendono il conduttore ... virgilio.it

Ignazio Boschetto con la sua amata Michele e il piccolo gioiello Gabriele Una famiglia che profuma di amore, complicità e dolcezza… Ignazio non nasconde l’orgoglio per ciò che ha costruito: uno sguardo pieno di felicità e un cuore colmo di gratitudine - facebook.com facebook

I genitori della “famiglia nel bosco” in Senato, insieme a Ignazio La Russa x.com