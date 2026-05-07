Dritto e Rovescio il caso Garlasco al centro del talk

Da davidemaggio.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, giovedì 7 maggio, torna su Rete 4 il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. La puntata di questa sera si concentrerà sul caso Garlasco, un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione pubblica e mediática negli ultimi anni. Il talk show si propone di analizzare le vicende legali e i fatti principali collegati a questa vicenda.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 7 maggio, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni del 7 maggio 2026. In apertura, un approfondimento sarà dedicato all’ attualità politica italiana e internazionale. A seguire, Del Debbio dedicherà ampio spazio alle ultime novità investigative sul caso Garlasco, dopo gli interrogatori di Andrea Sempio, delle gemelle Cappa e di Marco Poggi, il fratello di Chiara Poggi. Focus anche sul caso di Nessy Guerra, l’italiana bloccata in Egitto e accusata di adulterio: una situazione che apre una riflessione più ampia sui diritti delle donne e, più in generale, sulla condizione dei diritti umani nel Paese.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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