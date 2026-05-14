Dritto e Rovescio stasera tra Hantavirus Garlasco e movida milanese

Da davidemaggio.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, giovedì 14 maggio, torna in onda su Rete 4 il programma di attualità condotto da Paolo Del Debbio. La trasmissione, intitolata Dritto e Rovescio, si concentrerà su temi come il virus Hantavirus, il caso Garlasco e la scena della movida milanese. La puntata presenterà approfondimenti e aggiornamenti su questi argomenti di attualità, offrendo al pubblico un quadro delle ultime novità e delle notizie più rilevanti del giorno.

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Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 14 maggio, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 14 maggio 2026. Al centro della puntata, con l’infettivologo Matteo Bassetti, ci sarà un approfondimento sui rischi e sulle preoccupazioni legati all’ Hantavirus. A seguire, ampio spazio sarà dedicato al caso Garlasco, con nuovi documenti e testimonianze alla luce degli ultimi sviluppi nelle indagini a carico di Andrea Sempio. In questa parte sarà ospite il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. Infine, Dritto e Rovescio tornerà con un nuovo capitolo dell’inchiesta sulle escort di lusso e la movida milanese. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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