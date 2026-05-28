La Russa contro La7 | Faccio causa per la prima volta

La Russa ha annunciato che intende iniziare azioni legali contro La7, per la prima volta. Ha dichiarato di non aver mai denunciato penalmente un giornalista, ma ora valuta di procedere in sede civile. La decisione arriva dopo alcune dichiarazioni trasmesse dalla rete. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici che hanno portato a questa scelta. La Russa ha affermato di voler intraprendere iniziative legali contro La7 senza menzionare altre testate o personaggi.

(Adnkronos) – "Io non ho mai denunciato un solo giornalista penalmente, adesso penalmente no, ma vorrei cominciare da oggi ad adire le vie giudiziarie in sede civile per esempio contro La 7". Ignazio La Russa, presidente del Senato, annuncia l'intenzione di adire le vie legali. "A Di Martedì un signore ha detto, 'i fratelli La. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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