Stefano Bonaccini sbotta contro Sardoni a La7 | Le faccio l' elenco?

Notizia in breve

Stefano Bonaccini ha interrotto l’intervista a La7 e ha chiesto se fosse utile fare un elenco delle sue critiche. Ha commentato l’atteggiamento di Elly Schlein, sostenendo che in diverse occasioni, tra cui Venezia, sembrava che ci si aspettasse un rapido avanzamento verso le elezioni politiche, cosa che invece non si è verificata. La discussione si è svolta in modo acceso, con Bonaccini che ha espresso chiaramente il suo disappunto.