Stefano Bonaccini sbotta contro Sardoni a La7 | Le faccio l' elenco?
Stefano Bonaccini ha interrotto l’intervista a La7 e ha chiesto se fosse utile fare un elenco delle sue critiche. Ha commentato l’atteggiamento di Elly Schlein, sostenendo che in diverse occasioni, tra cui Venezia, sembrava che ci si aspettasse un rapido avanzamento verso le elezioni politiche, cosa che invece non si è verificata. La discussione si è svolta in modo acceso, con Bonaccini che ha espresso chiaramente il suo disappunto.
"Dall'atteggiamento di Elly Schlein mi sembrava che a Venezia, e in altri luoghi, vi aspettavate uno sprint per le Politiche ma questo non è successo". Alessandra Sardoni introduce così a Stefano Bonaccini il tema della giornata: le Comunali. Tema che evidentemente va a toccare un nervo scoperto. L'esponente del Partito democratico, nonché presidente della Regione Emilia-Romagna, infatti si difende indispettito: "Mah, rispetto alle amministrative mi sembra ci sia un sostanziale pareggio, siccome i numeri non sono né di destra, né di sinistra. Nella mia regione, a Imola.". "Sì, ma in Emilia", replica la conduttrice di Omnibus in riferimento alla regione rossa da sempre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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