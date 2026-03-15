Hamilton dopo il GP Cina | Per la prima volta ho spiegato a mia mamma cosa faccio Era sbalordita

Dopo il Gran Premio di Cina nel 2026, Lewis Hamilton ha condiviso un momento speciale con la madre, spiegandole per la prima volta cosa comporta il suo lavoro in Formula 1. Era la prima volta che le aveva illustrato i dettagli della sua carriera e, secondo le sue parole, lei è rimasta sbalordita. Hamilton, al suo primo podio con la Ferrari, ha raccontato questa conversazione avvenuta prima della gara.

Lewis Hamilton racconta il dialogo con la madre dopo il GP di Cina della Formula 1 2026: il pilota Ferrari, al primo podio in rosso, rivela cosa le ha spiegato alla vigilia della gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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