La Ruota della Fortuna di ieri 27 maggio | Mario da Piombino ha vinto 200mila euro alla Ruota delle Meraviglie

Il 27 maggio, nella puntata de La Ruota della Fortuna, un concorrente di Piombino ha vinto 200mila euro alla Ruota delle Meraviglie. Dopo aver ottenuto il titolo di campione, ha centrato il premio massimo in modo inaspettato.

Nella puntata del 27 maggio de La Ruota della Fortuna, Mario da Piombino ha conquistato a sorpresa il titolo di campione e poi ha vinto 200mila euro alla Ruota delle Meraviglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PRIMA DI OFFENDERE...

Notizie e thread social correlati

La Ruota della fortuna di ieri 23 maggio: Sonia ha vinto la puntata con 5mila euro e il cambio della bustaIl 23 maggio, durante la trasmissione de La Ruota della Fortuna, Sonia ha vinto 5.

Daniele, di Uboldo, vince 200mila euro a “La ruota della fortuna”Daniele, residente a Uboldo, ha vinto 200 mila euro durante una puntata di “La ruota della fortuna” trasmessa il 17 marzo su Canale 5.

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Simone alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il nuovo show estivo: La ruota in giro per l’Italia, la reazione di Samira Lui; La ruota della fortuna: Benedetta Rossi a La Ruota della Fortuna Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sfida la campionessa: Ho indovinato io. E cita il regolamento: finale perfido.

#ascoltitv: vince #Montalbano (2,9 mln), seguito da Un Nuovo Inizio (2,1 mln) e #LeIene (1,36 mln). Access Prime Time: La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi (24,3% vs 23,6%) x.com

Puoi risolvere questo rompicapo della ruota della fortuna? reddit

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiude in lacrime: Non ci posso credere, ma prima parla del suo addioNella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 27 maggio 2026 Gerry Scotti resta incredulo per quanto accaduto, oltre a parlare del suo futuro ... libero.it

La Ruota Della Fortuna, puntata 27 Maggio : Esclusivo ecco quanto ha vinto il campioneNuovo appuntamento con la ruota della fortuna nell'access di canale 5 ecco chi è il campione stasera e quanto ha vinto ... mondotv24.it