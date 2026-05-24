La Ruota della fortuna di ieri 23 maggio | Sonia ha vinto la puntata con 5mila euro e il cambio della busta

Il 23 maggio, durante la trasmissione de La Ruota della Fortuna, Sonia ha vinto 5.000 euro e ha scelto di cambiare la sua busta. È stata la terza serata di fila in cui si è aggiudicata il titolo di campionessa. La puntata si è svolta senza altri eventi significativi, con Sonia che ha mantenuto il suo record consecutivo.

Nella puntata del 23 maggio de La Ruota della Fortuna, Sonia si è confermata campionessa per la terza serata consecutiva. Con due risposte su tre indovinate al round finale e la scelta di cambiare busta, ha vinto 5mila euro. Il suo montepremi totale è al momento di 48.200 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sonia perde 15mila euro alla Ruota della fortuna per una lettera e si accontenta di soli 5milaNella puntata di giovedì 21 maggio, Sonia si è aggiudicata il titolo di campionessa della Ruota della Fortuna.

19.900 euro e le Maldive: il campione della Ruota della Fortuna che ha vinto per casoIl 7 maggio su Canale 5 è andata in onda una puntata di La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, in cui un concorrente ha vinto...

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Alice torna alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela il nuovo show estivo: La ruota in giro per l’Italia, la reazione di Samira Lui; La ruota della fortuna: Martedì 19 maggio Video; La Ruota della fortuna, Gerry Scotti dilaga prima dei Pooh e scoppia la polemica: Per caso non c'è Maria De Filippi?.

Ruota della Fortuna, la concorrente toscana è subito campionessa: grande tifo per Daria x.com

Puoi risolvere questo rompicapo della ruota della fortuna? reddit

La Ruota della Fortuna, Benedetta Rossi conquista tutti e Samira Lui in giallo è stupendaLa sfida è stata ricca di colpi di scena, con la sfidante Angela che, proprio sul più bello, ha perso tutto il suo montepremi, tornando a zero a causa della bancarotta. Alla fine a spuntarla è stata ... dilei.it

La Ruota della fortuna, Gerry Scotti dilaga prima dei Pooh e scoppia la polemica: Per caso non c'è Maria?La puntata di sabato 23 maggio de La Ruota della Fortuna ha durata extralarge, cosa che non accadeva da mesi in questo giorno, non tutti gradiscono ... libero.it