daniele di uboldo vince 200mila euro a la ruota della fortuna

Daniele, residente a Uboldo, ha vinto 200 mila euro durante una puntata di “La ruota della fortuna” trasmessa il 17 marzo su Canale 5. Il gioco a quiz ha visto il suo successo finale, portandolo a conquistare questa cifra. La sua vittoria è stata annunciata al termine della trasmissione, che ha visto anche altri concorrenti partecipare.

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