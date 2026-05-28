La Roma stringe per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini | il piano di Gasperini per rimetterlo al centro del progetto

Notizia in breve

La Roma ha iniziato le trattative per il rinnovo del contratto di Lorenzo Pellegrini. La società sta valutando un nuovo accordo e ha coinvolto l’allenatore per definire il ruolo del giocatore nel progetto della prossima stagione. Secondo quanto riportato, si sta discutendo anche di un possibile piano tecnico per reinserire Pellegrini al centro della squadra. La trattativa è in corso e non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali.