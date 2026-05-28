La Roma stringe per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini | il piano di Gasperini per rimetterlo al centro del progetto
La Roma ha iniziato le trattative per il rinnovo del contratto di Lorenzo Pellegrini. La società sta valutando un nuovo accordo e ha coinvolto l’allenatore per definire il ruolo del giocatore nel progetto della prossima stagione. Secondo quanto riportato, si sta discutendo anche di un possibile piano tecnico per reinserire Pellegrini al centro della squadra. La trattativa è in corso e non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali.
La Roma ha avviato i primi grandi movimenti strategici per definire l’organigramma tecnico della prossima stagione, mettendo al centro delle proprie attenzioni la delicata questione legata al rinnovo contrattuale di Lorenzo Pellegrini. Dopo aver blindato la rosa attraverso il riscatto a titolo definitivo di Donyell Malen, il prolungamento dell’accordo con Mario Hermoso fino al 2027 e la virtuale conferma di Paulo Dybala, la dirigenza capitolina si trova ora ad affrontare la trattativa con il proprio centrocampista per evitare pericolose scadenze. La volontà di proseguire il matrimonio sportivo è emersa in modo chiaro nelle ultime ore, spinta... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
LORENZO PELLEGRINI: Gasperini è più carico di prima. AS ROMA Evento Inside Sport a Coverciano
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