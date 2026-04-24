Nella capitale, la società ha affidato a un nuovo allenatore pieni poteri, modificando le gerarchie interne in vista della stagione del centenario. Tra i giocatori coinvolti nelle trattative, uno sta per rinnovare il contratto, mentre un altro si mostra disponibile a ridurre il proprio ingaggio. La ristrutturazione societaria mira a ridefinire il ruolo dei giocatori più esperti, in un quadro che coinvolge anche modifiche contrattuali.

La ristrutturazione societaria della Roma consegna “pieni poteri” a Gian Piero Gasperini, blindando la posizione dei senatori e riscrivendo le gerarchie per la stagione del centenario. Il nuovo asse tra il tecnico e la proprietà Friedkin punta sulla conferma del blocco storico, con Lorenzo Pellegrini in prima fila per un rinnovo che appariva impossibile fino a poche settimane fa. Il centrocampista, in scadenza a giugno, ha manifestato la disponibilità a una drastica riduzione dell’ingaggio pur di restare a Trigoria. L’apertura di Pellegrini, unita al sostegno pubblico garantito a Gasperini durante i recenti giorni di crisi, ha sbloccato la trattativa: i contatti per il prolungamento riprenderanno nell’immediato.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, effetto Gasperini: Pellegrini verso il rinnovo e Dybala apre al taglio dell’ingaggio

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