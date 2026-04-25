Roma Gasperini sfida il campionato | Possiamo vincerle tutte

La Roma ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro il Bologna con il punteggio di 2-0. La partita si è giocata allo stadio Dall’Ara, dove la squadra giallorossa ha conquistato tre punti fondamentali. La squadra ha mostrato determinazione e ha segnato due gol, portando a casa il risultato con solidità. Questa vittoria si inserisce nel cammino della squadra nel campionato in corso.

La Roma lancia un segnale chiaro al campionato espugnando il Dall’Ara con un solido 0-2 ai danni del Bologna. Una vittoria che porta la firma della maturità tattica e della ritrovata fiducia di un gruppo che sembra aver recepito integralmente il credo del suo allenatore. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, Gian Piero Gasperini non ha nascosto le ambizioni giallorosse: “Dobbiamo nutrire la convinzione di poter vincere ogni singola gara. Stiamo finalmente recuperando giocatori fondamentali e, sebbene nel secondo tempo abbiamo accusato un po’ di fatica, l’approccio della prima frazione è stato ottimo. C’è ancora da migliorare, ma la strada è quella giusta”.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini sfida il campionato: “Possiamo vincerle tutte” Notizie correlate Leggi anche: Napoli, il sindaco di Bacoli: «Possiamo vincerle tutte. Inter? Può cedere» Gasperini "Campionato o Europa League? Roma a Bologna senza fare calcoli""Puntiamo a dare il massimo in ogni gara", mette in chiaro il tecnico giallorosso ROMA - "Ogni partita è importantissima: domani lo è per l'Europa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Atalanta, i dolci ricordi all’Olimpico con la Roma e la sfida a Gasperini (che non se la passa benissimo); Gasperini-Ranieri, Curva Sud: La Roma è una cosa seria. Applausi per il tecnico prima della partita con l'Atalanta; La lite Ranieri Gasperini, il caso Wesley, le ombre sul futuro. Così la Roma sfida l'Atalanta; Roma-Atalanta, le formazioni dei quotidiani: Gasperini sfida il passato. Bologna-Roma diretta: decidono Malen ed El Aynaoui. Le reazioni LIVEQuartro confronto stagionale tra le due formazioni. La prima dei giallorossi dopo la separazione con Ranieri: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Gasperini-Ranieri, botta e risposta: «La Roma è davanti a tutto, tirato dentro questa situazione»; «Io via per scelta del club»Il tecnico giallorosso in conferenza alla vigilia della gara col Bologna, ma il tema del giorno è la separazione fra il club e Ranieri. Ai minimi termini anche il rapporto con Massara: «Non c'è mai st ... corriere.it La Roma batte il Bologna Gasperini prova a mettere pressione alla Juve - facebook.com facebook LA ROMA ESPUGNA IL DALL’ARA Malen e El Aynaoui firmano la vittoria dei giallorossi contro il Bologna: la squadra di Gasperini momentaneamente a -2 dal quarto posto #Calcio #SerieA #BolognaRoma x.com