La Champions sblocca il mercato della Roma | i Friedkin stanziano 100 milioni per i sogni di Gasperini

La Roma ha confermato il terzo posto in classifica e la qualificazione in Champions League dopo sette anni. La società ha stanziato 100 milioni di euro per il mercato estivo, destinati a rafforzare la squadra. Questa cifra rappresenta un incremento rispetto alle precedenti campagne di trasferimento e mira a soddisfare le richieste del tecnico. La qualificazione europea assicura maggiore stabilità finanziaria e possibilità di investimenti futuri.

La Roma ha blindato il terzo posto in classifica e il ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza, un traguardo che garantisce stabilità economica e nuove ambizioni per la prossima sessione estiva di trasferimenti. Come riportato in un articolo a firma di Francesco Balzani per La Gazzetta dello Sport, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha espresso grande entusiasmo per il traguardo raggiunto, sottolineando come l’accesso alla massima competizione continentale permetta di allentare i vincoli del Fair Play finanziario e di disporre di risorse fondamentali per migliorare la rosa. Il tecnico ha già rinviato le proprie ferie per presentare la lista dei desideri alla famiglia Friedkin, mentre sul fronte societario si attende a breve l’annuncio del nuovo direttore sportivo, con Tony D’Amico in pole position davanti a Sean Sogliano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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