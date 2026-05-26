Roma in Champions League primi regali per Gasperini | rinnovano Dybala e Pellegrini

La Roma ha annunciato il rinnovo contrattuale di Dybala e Pellegrini, due giocatori chiave per la squadra. La notizia arriva in concomitanza con il ritorno in Champions League dopo sette anni. La società ha lanciato uno slogan sulle maglie celebrative, “Back where the stars shine”, e ha condiviso messaggi sui social per festeggiare il traguardo. Nessun dettaglio sui termini economici dei rinnovi è stato comunicato.

La Roma ha festeggiato ufficialmente il ritorno in Champions League dopo un’assenza durata 7 anni, celebrando il traguardo calcistico con lo slogan “Back where the stars shine” stampato sulle maglie celebrative e con messaggi dedicati sui propri canali social. Come riportato in un articolo del quotidiano La Repubblica, la festa per l’obiettivo raggiunto, iniziata sul campo di Verona, si è conclusa nella mattinata di ieri all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Prima del definitivo rompete le righe per le vacanze estive, la squadra e lo staff si sono riuniti per una colazione collettiva, salutando i dipendenti della struttura tra applausi, sorrisi e foto ricordo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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