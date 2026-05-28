Martedì 26 maggio, a Washington, la Nasa ha annunciato i piani per un ritorno umano sulla Luna, con l’obiettivo di stabilire una presenza duratura. La conferenza ha illustrato le tappe successive, senza fornire dettagli specifici sui tempi o le tecnologie impiegate. La strategia prevede un incremento delle missioni e lo sviluppo di infrastrutture permanenti sul satellite naturale.

Martedì 26 maggio si è tenuta a Washington una conferenza stampa in cui la Nasa ha rivelato i prossimi passi per il ritorno dell’uomo sulla Luna, con l’obiettivo, questa volta, di restarci. All’evento hanno partecipato l’amministratore dell’agenzia spaziale Jared Isaacman, l’amministratrice associata per l’Exploration Systems Development Mission Directorate, Lori Glaze, e il capo del programma della base lunare, Carlos García-Galán. Isaacman ha reso noti, oltre alla roadmap operativa, i nuovi contratti con le aziende private coinvolte nel progetto e ha annunciato il lancio della nuova pagina ufficiale dedicata alla missione, Moon Base. Jared Isaacman, amministratore della Nasa (foto Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La roadmap della Nasa per realizzare una base sulla Luna

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NASA Moon Base: il piano ufficiale per costruire una base permanente sulla Luna La NASA ha appena

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