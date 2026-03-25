Nasa 20 miliardi di dollari per una base sulla Luna

La NASA ha annunciato un investimento di 20 miliardi di dollari per la costruzione di una base sulla Luna. Con il cambio di vertice dell'agenzia spaziale, sono stati rivisti i progetti e le strategie per l'esplorazione del satellite naturale. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione interna, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di realizzazione.

(Adnkronos) – Il cambio di vertice alla NASA porta con sé una revisione radicale dei piani per l'esplorazione del satellite. Jared Isaacman, l’imprenditore miliardario scelto dalla Casa Bianca per guidare l’agenzia, ha annunciato lo stanziamento di circa 20 miliardi di dollari destinati alla costruzione di una base lunare fissa. Questa decisione comporta l'immediata sospensione del progetto Gateway nella sua forma attuale: la stazione orbitante che avrebbe dovuto fungere da ponte per gli sbocchi sulla superficie viene messa da parte a favore di infrastrutture dirette sul suolo. Il nuovo corso punta a convertire le tecnologie già sviluppate per accelerare i tempi della permanenza sul satellite, spostando il focus dai sistemi di volo orbitale alla logistica di superficie necessaria per una presenza duratura. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati 50 miliardi per la Luna: la Nasa slitta il lancio di Artemis IIArtemis II: La Nasa spende oltre 50 miliardi per tornare sulla Luna, ma il lancio slitta per problemi tecnici La Nasa sta per compiere un passo... Artemis II sulla rampa di lancio, intanto la Nasa cambia strategia: stop al progetto Gateway e presenza umana sulla LunaLa “nuova” strategia della Nasa prende forma mentre, sul piano operativo, il programma Artemis entra in una fase decisiva dopo una lunga serie di... NASA unveils $20 billion permanent moon base plan | 7NEWS Contenuti e approfondimenti su Nasa 20 miliardi di dollari per una... Temi più discussi: NASA investirà 20 miliardi di dollari in una base lunare in sette anni - Investing.com; Gli Usa vogliono costruire una base sulla Luna. La Nasa sospende la stazione orbitante; HP IQ: 20 miliardi di parametri sul PC, zero cloud. Come HP cambia l'IA locale; Esplode la 'dog wellness' in Usa, un settore da 20 miliardi di dollari. Nasa, 20 miliardi di dollari per una base sulla LunaL’amministratore della NASA annuncia un cambio di rotta strategico che mette in pausa il progetto Gateway per concentrarsi sulle infrastrutture di superficie. L’obiettivo è stabilire una presenza uman ... adnkronos.com La NASA spenderà 20 miliardi di dollari per la base lunare, una navicella spaziale a propulsione nucleare per MartePubblicato il 24 marzo 202624 marzo 2026 La NASA ha svelato un’importante revisione della sua strategia sulla Luna e su Marte, eliminando i piani per una stazione spaziale in orbita lunare e impegnand ... oltrelalinea.news Dalle stelle alla polvere (lunare): perché la NASA ha messo in pausa il Gateway - facebook.com facebook Nasa accelera sulla Luna: dal 2027 un allunaggio ogni anno x.com