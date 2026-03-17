I delta fluviali sprofondano sempre più rapidamente lo dice uno studio Usa con partecipazione italiana

Uno studio statunitense con partecipazione italiana evidenzia che i delta fluviali stanno sprofondando a un ritmo sempre più rapido. Questi territori, che rappresentano meno dell’1% della superficie terrestre, ospitano circa 600 milioni di persone. La subsidenza, il fenomeno di sprofondamento che interessa i delta, si sta verificando con una velocità crescente, secondo i dati raccolti e analizzati dal team di ricercatori coinvolti.

di Salvatore Vicedomini Sul nostro pianeta i delta fluviali, che costituiscono meno dell’1% della superficie terrestre e ospitano quasi 600 milioni della popolazione globale della Terra, stanno subendo un lento ma costante fenomeno di sprofondamento denominato subsidenza. Nell’ultimo tratto di un corso d’acqua, dove esso sbocca in mare o in un lago, si verifica sempre un deposito di tutti i materiali che non sono stati abbandonati prima; questi consistono per la gran parte di detriti minuti ed assumono notevole importanza dai punti divista dell’agricoltura e dell’espansione dei centri urbani. Essi si estendono su un territorio più o meno vasto e presso la foce possono formare un apparato deltizio che può avere configurazioni varie, ma quasi sempre riconducibili, come dice la parola, alla forma della lettera greca < delta > ?. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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