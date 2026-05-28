La ricetta dell’infelicità statunitense

Un rapporto recente rivela che negli Stati Uniti il tasso di depressione tra adulti è aumentato del 10% negli ultimi cinque anni. Le statistiche ufficiali indicano che circa il 20% della popolazione adulta ha sofferto di problemi di salute mentale nel 2023, rispetto al 18% del 2018. I dati mostrano anche un incremento nelle richieste di aiuto e nelle prescrizioni di farmaci antidepressivi.

Siamo abituati a sentir parlare di “crisi dell’occidente”, un’espressione elastica dentro cui si tende a far rientrare dinamiche varie – il declino dell’influenza geopolitica, le difficoltà economiche, il calo demografico, la polarizzazione politica, la sfiducia nelle istituzioni – e posti distanti tra loro, dagli Stati Uniti all’Europa fino all’Australia. Per quanto sia possibile e utile individuare tendenze comuni, usare l’idea di “occidente” come un blocco omogeneo finisce spesso per appiattire realtà molto diverse, rendendo difficile capire la natura specifica delle varie crisi e la loro reale gravità. Gli Stati Uniti vivono una condizione particolare rispetto a gran parte degli altri paesi occidentali: l’economia cresce rapidamente, la disoccupazione resta bassa, i salari aumentano e il paese continua ad accumulare ricchezza. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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