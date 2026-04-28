La ricetta dell’Europa | aumentarci le tasse

Oggi il Parlamento europeo si riunisce a Strasburgo per discutere l’approvazione di cinque nuove tasse destinate a finanziare il bilancio dell’Unione. Tra le proposte ci sono un sistema di scambio di emissioni, una tassa sul carbonio, un’imposta sui rifiuti elettronici, un prelievo sulle grandi imprese e nuove accise sul tabacco. La discussione riguarda le modalità di applicazione e le eventuali modifiche alle proposte.

Oggi il Parlamento di Strasburgo discuterà l’introduzione di cinque nuovi balzelli destinati a incrementare il bilancio Ue: Ets, carbonio, rifiuti elettronici, prelievo sulle grandi imprese e accise sul tabacco. Per l’Italia si tratta di 8 miliardi di imposte in più. Siamo alla commedia dell’assurdo: Bruxelles non solo non vuole che si sfori il patto del 3%, ma punta addirittura a introdurre tasse europee dell’ordine di 60 miliardi l’anno. Se un uomo venisse dalla Luna e gli spiegassimo cosa sta accadendo nella Ue, ci prenderebbe per matti. Purtroppo è tutto vero. Che poi 60 miliardi l’anno di cosiddette «entrate proprie» fanno a spanne circa 8 miliardi di balzelli per il nostro Paese, a spanne 300 euro a famiglia.🔗 Leggi su Laverita.info

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