Le tensioni tra il presidente degli Stati Uniti e il papa degli Stati Uniti sono aumentate a causa di divergenze su questioni di politica estera e immigrazione. La guerra in corso ha contribuito a intensificare gli scontri, portando a discussioni pubbliche e a dichiarazioni contrastanti. I due hanno manifestato opinioni differenti su come affrontare le crisi internazionali e le politiche di accoglienza, alimentando un confronto che si è sviluppato su più fronti.

La guerra ha esasperato le cose, ma sulla politica estera e sull'immigrazione Trump e Leone XIV erano distanti già da prima In questi giorni il presidente degli Stati Uniti Donald Trump se l’è presa con papa Leone XIV, che gli ha risposto con una nettezza inusuale per lui. Lo scambio ha reso evidente uno scontro diplomatico che in realtà va avanti da tempo, anche se non si era ancora mai manifestato in modo così plateale. In passato, infatti, era già emerso qualche disaccordo, soprattutto a proposito di alcune decisioni di Trump in materia di politica estera e di immigrazione. Lo scontro ha raggiunto un nuovo livello con la guerra in Medio Oriente scatenata da Stati Uniti e Israele, su cui il papa era intervenuto già alla fine di marzo, quando aveva detto che Dio «non ascolta la preghiera di chi fa la guerra».🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I molti motivi di scontro tra il presidente statunitense e il papa statunitense

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