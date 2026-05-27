Taylor Swift sposa Travis Kelce ma gli invitati single protestano | i loro accompagnatori sono stati esclusi

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 3 luglio 2026 si terranno le nozze tra un'artista e un giocatore di football. Tra gli invitati, alcuni singoli hanno protestato, sostenendo di essere stati esclusi dall'invito ai loro accompagnatori. La questione ha attirato l'attenzione sui social e tra i partecipanti, che hanno espresso disappunto per questa scelta. Finora non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali dagli organizzatori.

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Il 3 luglio 2026, Taylor Swift sposerà il compagno Travis Kelce ma tra gli invitati alle nozze è già montata una polemica su quello che si preannuncia essere l’evento glamour dell’anno: i single accuserebbero la cantante di averli discriminati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TAYLOR SWIFT AND TRAVIS KELCE ARE NO LONGER GETTING MARRIED

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