La ragazza travolta e uccisa da un' auto ad Aprilia accertamenti sulla dinamica | si indaga per omicidio stradale

Il 27 maggio, una ragazzina è stata investita e uccisa da un'auto ad Aprilia. Le forze dell'ordine stanno conducendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Si indaga per omicidio stradale, ma al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sulla scena o sulle circostanze. La vittima aveva circa tredici anni.

Sono state avviate indagini e accertamenti sulla tragedia stradale che ieri, 27 maggio, ha portato alla morte di una ragazzina, travolta e uccisa da un'auto ad Aprilia. L'incidente si è verificato intorno alle 15,30 in via Genio Civile.La vittima aveva 14 anni (e non 11 come inizialmente emerso). 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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