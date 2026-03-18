Una donna stava scendendo dall’auto in una strada di montagna per far fare pipì al cane quando è stata investita da un veicolo e ha perso la vita sul colpo. L’incidente si è verificato a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, nella sera del 18 marzo 2026. Il conducente dell’auto coinvolta è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Lisciano Niccone (Perugia), 18 marzo 2026 – Una strada buia di montagna, lei che scende per far fare la pipì al cane, un’auto la travolge in pieno e la uccide. E’ morta così Lucia Lamentini, 51 anni, originaria di Cortona, molto conosciuta perchè la sua famiglia ha un negozio di fotografia in paese. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, poco dopo mezzanotte, a Lisciano Niccone, paesino di montagna al confine tra i territori di Umbria e Toscana. ambulanza per soccorso poviglio Il fatto. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità competenti, ma in base a quanto appreso il fatto è avvenuto lungo una strada secondaria nei pressi del borgo di Lisciano Niccone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scende dall’auto per far fare la pipì al cane, Lucia travolta e uccisa sul colpo. Il conducente indagato per omicidio stradale

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