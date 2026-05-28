Una studentessa di 23 anni affetta dalla Sindrome di DiGeorge ha dichiarato di essersi sentita per la prima volta parte di un gruppo reale grazie a Radio Aidel22, la web radio dell’associazione AIdel22. La ragazza, appassionata di informatica, ha affermato che finalmente la sua voce arrivava agli altri. Radio Aidel22 rappresenta un punto di riferimento quotidiano per molti giovani con questa condizione.

Francesco Grande è il fondatore di Radio Aidel22, la web radio dell’associazione AIdel22, gestita interamente da ragazzi con la Sindrome di DiGeorge. Un progetto nato nel 2020, che oggi coinvolge circa 30 giovani tra speaker, tecnici e redattori, e che ha cambiato il modo di raccontare la disabilità: non più solo dal punto di vista medico, ma attraverso le voci dirette di chi la vive. Radio Aidel22 era nata come risposta al rischio di isolamento dopo la scuola, e oggi è diventato per molti ragazzi un punto di riferimento quotidiano. Tra loro c’è Martina Oliva, 23 anni, studentessa di informatica e una delle voci della radio. «Mi piace sentirmi a mio agio in quello che faccio e cerco sempre di mettere a mio agio anche gli altri, soprattutto in radio», ci spiega. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La radio dei ragazzi con la Sindrome di DiGeorge, Martina: «Per la prima volta mi sono sentita parte di un gruppo vero. Finalmente la mia voce arrivava agli altri»

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