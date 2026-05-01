Giovedì 30 aprile si è spento a 60 anni Alberto Davoli, noto conduttore radiofonico di Radio Monte Carlo. La notizia ha suscitato reazioni tra gli ascoltatori, molti dei quali hanno ricordato la sua voce come presenza costante durante vari momenti della loro vita. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo della radiofonia locale, dove aveva maturato una lunga carriera.

Giovedì 30 aprile è morto all’età di 60 anni Alberto Davoli, conduttore radiofonico in forza a Radio Monte Carlo. La notizia del decesso è stata comunicata ufficialmente dall’emittente attraverso i propri canali social. Davoli era assente dagli studi di registrazione dall’inizio del mese di aprile a causa dell’ aggravarsi delle sue condizioni di salute. La carriera: da Radio Venere 80 ai network nazionali. Nato a Gavirate, in provincia di Varese, il 26 giugno del 1965, Alberto Davoli ha iniziato a lavorare nel settore radiofonico nel 1982 presso l’emittente locale Radio Venere 80. Nel 1988 si è trasferito a Reteotto Network, realtà per la quale ha ricoperto in seguito anche l’incarico di coordinatore artistico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto a 60 anni Alberto Davoli, speaker di Radio Monte Carlo. L’addio dei suoi ascoltatori: “La tua voce mi ha accompagnata in tanti momenti della mia vita”

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