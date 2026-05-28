Catalina scopre che Martina ha avuto un incontro segreto con il Barone de Valladares. La scoperta provoca una forte reazione di furia, portando a un confronto acceso e a un clima di alta tensione all’interno di Palazzo.

Catalina scopre la riunione segreta tra Martina e il Barone de Valladares e perde il controllo: accuse durissime e tensione alle stelle a Palazzo. Nelle anticipazioni de La Promessa del 29 maggio, la verità sull'incontro clandestino tra Martina e il Barone de Valladares viene a galla nel peggiore dei modi. Catalina non riesce a contenere la rabbia e affronta la cugina davanti a tutti, accusandola di aver tradito la sua fiducia e l'equilibrio già fragile della famiglia. Lo scontro che ne segue rischia di lasciare conseguenze pesanti a Palazzo. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Nel palazzo dei De Carril, Lope rischi di trovarsi di fronte a Don Lorenzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 29 maggio: Catalina furiosa dopo l’incontro segreto di Martina

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La Promessa - Anticipazioni 22 e 23 Maggio 2026 - FURIOSA LITE TRA MARTINA E CATALINA

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