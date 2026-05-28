Garlasco la procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio dopo gli accertamenti presentati dalla difesa

La procura ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, dopo aver esaminato gli accertamenti presentati dalla difesa. Si tratta di un’indagine in corso riguardante l’omicidio di una giovane avvenuto nel 2007 in una villetta di Garlasco. La consulenza mira a valutare eventuali aspetti psichici dell’indagato. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulla tempistica o sugli esiti previsti di questa analisi.

Nuovi sviluppi nelle indagini relative all'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007. La procura di Pavia ha disposto ulteriori accertamenti investigativi, sia di natura tecnica sia di natura medico-psichiatrica, nei confronti di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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