La principessa Charlene di Monaco ha indossato un abito chemisier ispirato al mare al Museo Oceanografico di Monaco. L’outfit, considerato molto elegante, ha attirato l’attenzione di pubblico ed esperti di moda. L’evento ha segnato l’attivazione della modalità estiva per la principessa.

L a principessa Charlene di Monaco ha sorpreso il pubblico e gli esperti di moda sfoggiando un inedito e sofisticato abito chemisier d’ispirazione marina all’interno degli splendidi spazi del Museo Oceanografico di Monaco. L’occasione è stata l’apertura ufficiale della 17esima edizione della Monaco Blue Initiative, andata in scena mercoledì 27 maggio 2026, dove la sovrana ha affiancato il marito, il principe Alberto II, per siglare uno storico accordo di collaborazione tra le loro rispettive fondazioni volto a unire sport e tutela ambientale. Abbandonando per una volta il suo iconico stile ultra-minimalista, la principessa ha catturato i riflettori con una scelta stilistica audace, fresca e ricca di personalità, che lancia ufficialmente i trend della stagione estiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa ha attivato la modalità estiva. E lo ha fatto con un look super chic

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