L'attrice ha raccontato i dettagli della sua esperienza nell'interpretare la protagonsita delle avventure tratte dai popolari videogiochi. La versione originale di Super Mario Galaxy - Il Film potrà contare ancora una volta sulla presenza di Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach. L'attrice, in una nuova intervista, ha ora svelato che mettersi alla prova come doppiatrice ha avuto qualche conseguenza negativa. L'impatto fisico del lavoro come doppiatrice Durante un'apparizione allo show Late Night with Seth Meyers, la star del cinema ha inizialmente dichiarato che considera "estremamente divertente" dare voce a un personaggio dei film di animazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anya Taylor-Joy ha vomitato la prima volta che ha doppiato la Principessa Peach in Super Mario

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