La prevenzione strumento di benessere e di competitività

Un nuovo progetto mira a rafforzare la prevenzione come strumento di benessere e competitività. L’obiettivo è sostenere le sfide strutturali del servizio sanitario nazionale, coinvolgendo direttamente il territorio. Questa iniziativa si concentra sull'importanza di interventi preventivi per migliorare la salute della popolazione e ottimizzare le risorse del sistema sanitario. La strategia si basa su azioni concrete che partono dal territorio e puntano a ridurre i ricorsi a cure più costose e invasive.

"Da questo territorio diamo corpo all’ambizione di sostenere le sfide strutturali del servizio sanitario nazionale. In un Paese che è il 1° in Europa per longevità, la prevenzione vaccinale in età adulta diventa strumento di benessere, produttività e competitività", dice Antonino Biroccio (foto), presidente e gm Gsk Italia. "Innovare – continua – è contribuire al valore del Pease: investiamo il 15% in ricerca e sviluppo". Dunque l’ industria della salute e le life sciences trainanti l’economia italiana. "Gsk riveste un ruolo di primo piano nel tessuto economico e scientifico della Toscana – sottolinea Ennio De Gregorio, ad Gsk Vaccines –. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla salute globale e alla prosperità di un territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Prevenzione tumori: quali esami fare e a che età (guida per fascia d'età)

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