La radio diventa strumento di inclusione partecipazione e benessere grazie al laboratorio per ragazzi con disabilità

A Chieti, un laboratorio radiofonico mobile chiamato “Speaker per un giorno” coinvolge ragazzi con disabilità, offrendo loro l’opportunità di partecipare attivamente alla creazione di contenuti radiofonici. Il progetto è promosso dall’associazione Erga Omnes e da Radio Teate On Air, inserendosi nell’ambito di “Una Chiave”. La iniziativa mira a favorire l’inclusione e il coinvolgimento diretto dei giovani nel mondo della radio.

A Chieti la radio si trasforma in uno spazio di incontro, ascolto e inclusione grazie a “Speaker per un giorno”, il laboratorio radiofonico mobile promosso dall’associazione Erga Omnes e Radio Teate On Air, nell’ambito del progetto “Una Chiave”.L’iniziativa ha coinvolto ragazzi con disabilità in.🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Bibbiena: lo sport diventa mezzo di libertà e inclusione grazie a progetti rivolti ai bambini con disabilitàArezzo, 19 marzo 2026 – Un’azienda molto radicata sul territorio che investe sui bambini e i loro sogni; una società sportiva che nel tempo ha...

Laboratorio di cucina per i ragazzi con disabilità: prosegue il progetto “Una Chiave”Nei giorni scorsi i partecipanti hanno preso parte a un laboratorio di cucina dedicato alla preparazione della pasta fatta a mano.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: A Chieti Speaker per un giorno: la radio diventa strumento di inclusione e partecipazione; Musica senza barriere: inclusione a Buddusò; Martino: In atto 3 livelli di azioni criminali in Iran - Radio Studio90 Italia; Ciao mamma di Jovanotti diventa un francobollo.

Rapporto Censis: la radio è intramontabile, resta lo strumento predilettoLorenzo Suraci (presidente RTL 102.5): Con 9,5 milioni di italiani all’ascolto ogni giorno abbiamo creato un sistema, la diretta e gli eventi dal vivo sono il nostro pane quotidiano da oltre 30 anni ... panorama.it

PODCAST La scienza diventa divertente con la classe 3A di Mamoiada ASCOLTA unicaradio.it/blog/2026/05/0… seguici tu Telegram t.me/unica_radio #podcastit #Mamoiada #steam #studenti x.com

Migliore fonte per la radio in stile Pandora su Sonos reddit