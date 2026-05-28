Un lettore ha scritto alla redazione in risposta all’editoriale di Giovanni De Mauro pubblicato su Internazionale. Ha espresso il suo punto di vista e ha commentato il contenuto dell’articolo, senza aggiungere opinioni personali o interpretazioni. La lettera è stata pubblicata come parte della sezione dedicata ai commenti dei lettori, senza ulteriori dettagli sul contenuto specifico dell’editoriale o sulla natura del commento.

? Ho letto con molta curiosità l’articolo sulle attività fisiche estreme (Internazionale 1666). L’ho interpretato alla luce di un filosofo che sto studiando all’università, Bernard Stiegler, che nel 2004 scrisse nel libro La miseria simbolica: “Le analisi che le ricerche sul capitalismo cognitivo propongono come nuovi processi di soggettivazione mi sembrano al contempo seducenti e poco convincenti: laddove si convocano risorse singolari, e in questo l’invito al lavoratore a ‘produrre se stesso’, vi è anche e soprattutto sfruttamento sistematico della frustrazione generalizzata dei corpi e degli spiriti dei lavoratori attraverso tecniche di... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La posta del numero 1667

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La posta del numero 1657Ho letto l’articolo di Rebecca Solnit sul nostro rapporto con la tecnologia pubblicato su Internazionale 1656.

La posta del numero 1661Ho letto con attenzione l'articolo di Michael Pollan pubblicato su Internazionale 1660, che ha suscitato il mio interesse.

Argomenti più discussi: Utilizzo contributo GSE destinato a rendicontazione per lavori di efficientamento energetico per manutenzione ordinaria strade; Consiglio comunale del 19 maggio; E-lettere su cloud Google: i dati sono protetti, assicura la Posta; Dall'estate le visite si prenotano in posta.

Con profonda emozione abbiamo scoperto oggi la targa dedicata a Giacomo #Matteotti, posta sullo scranno numero 24 dell’emiciclo, che rimarrà così suo per sempre. La figura di Matteotti, fulgido esempio di resistenza alla violenza e all’arbitrio fascista, sia u x.com

La posta del numero 1605Ho trovato interessante l’articolo di Haaretz sulla vittoria agli Oscar del documentario No other land (Internazionale 1604), in cui si riportano le parole di uno dei quattro registi, l’israeliano ... internazionale.it