Ho letto con attenzione l'articolo di Michael Pollan pubblicato su Internazionale 1660, che ha suscitato il mio interesse. Da tempo seguo temi legati alla coscienza, anche per motivi professionali. La discussione proposta nel pezzo riguarda aspetti che ritrovo significativi nel mio ambito di ricerca e di informazione. È stato interessante confrontarsi con le riflessioni e le analisi offerte dall'autore.

? Mi ha colpito molto l’articolo di Michael Pollan (Internazionale 1660). Da sempre m’interesso di coscienza, anche per lavoro. Ho praticato la meditazione e ho imparato a “osservare” i pensieri: come sorgono, come evolvono, che traiettorie prendono. Ho potuto apprezzarne l’evanescenza e la difficile definizione di contenuto, ma mai ho saputo descriverne le sfumature che, come ho trovato nell’articolo, trascendono il solo linguaggio verbale con cui abitualmente siamo abituati a descrivere il mondo.Dario Alimonti? L’articolo di Rebecca Solnit (Internazionale 1660) analizza la difficoltà di un gruppo nel riconoscersi come una forza capace di lottare collettivamente per i propri diritti senza leader.🔗 Leggi su Internazionale.it

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The Hidden Meaning Of 222

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