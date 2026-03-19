Ho letto l’articolo di Rebecca Solnit sul nostro rapporto con la tecnologia pubblicato su Internazionale 1656. L’autrice analizza il modo in cui le persone interagiscono con gli strumenti digitali e come questi influenzano le loro vite quotidiane. L’articolo si concentra su aspetti legati all’uso dei dispositivi, senza entrare in considerazioni di carattere tecnico o teorico.

?Ho letto l’articolo di Rebecca Solnit sul nostro rapporto con la tecnologia (Internazionale 1656) e mi ha sconvolto per la semplicità con cui la verità emergeva davanti ai miei occhi. La mia è la stessa generazione della pubblicità di Fight Club, ma al posto dei gruppi di aiuto per malattie che non abbiamo, andiamo tutti dallo psicologo e ci tuffiamo in un mondo distante e intangibile. Il morbo che ci affligge è la percezione del tempo. Noi giovani temiamo che l’unico meccanismo di valutazione della nostra vita, il voto, confermi la nostra inettitudine. Andando oltre la demonizzazione del digitale, che trovo anacronistica e stucchevole, il problema non è affidarsi al chatbot per fare i compiti, ma la pressione della velocità e della perfezione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La posta del numero 1657

Articoli correlati

Da Caltanissetta ad Ancona: 3 atleti sfidano 1657 rivaliSettecentoquarantacinque chilometri di distanza tra interna e le Marche non hanno fermato l’impegno sportivo del Track Club Master di Caltanissetta.

Yildiz, la crescita del numero 10 della Juve è inarrestabile: la valutazione del CIES è incredibile. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Yildiz, ormai il turco è uno fra i più forti al mondo e la conferma arriva anche dalla valutazione del Cies.

NUIT 7 PRIERE MIRACLE POUR ROMPRE LE JOUG DE LA STAGNATION FINAL

Contenuti e approfondimenti su La posta del numero 1657

Discussioni sull' argomento Referendum, la posta in gioco ?VIDEO; Commercio su aree pubbliche; TG Poste del 16 marzo 2026; Reggio Storia, il 20 marzo all’Hotel Posta la presentazione del nuovo numero.

La scommessadi Zohran MamdaniNon sono d’accordo con quanto afferma Slavoj Žižek commentando l’elezione di Mamdani a sindaco di New York (Internazionale 1640). Non credo sia vero che non esiste una soluzione preconfezionata al ... internazionale.it

Particolarmente rilevante è l’attenzione posta al contrasto delle speculazioni: i controlli rafforzati lungo tutta la filiera, dalle pompe di benzina ai fornitori, costituiscono una garanzia fondamentale di trasparenza e tutela per i consumatori. - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Meloni posta tutorial del voto: "Mettete la X sul sì" x.com