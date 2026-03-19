La posta del numero 1657
Ho letto l’articolo di Rebecca Solnit sul nostro rapporto con la tecnologia pubblicato su Internazionale 1656. L’autrice analizza il modo in cui le persone interagiscono con gli strumenti digitali e come questi influenzano le loro vite quotidiane. L’articolo si concentra su aspetti legati all’uso dei dispositivi, senza entrare in considerazioni di carattere tecnico o teorico.
?Ho letto l’articolo di Rebecca Solnit sul nostro rapporto con la tecnologia (Internazionale 1656) e mi ha sconvolto per la semplicità con cui la verità emergeva davanti ai miei occhi. La mia è la stessa generazione della pubblicità di Fight Club, ma al posto dei gruppi di aiuto per malattie che non abbiamo, andiamo tutti dallo psicologo e ci tuffiamo in un mondo distante e intangibile. Il morbo che ci affligge è la percezione del tempo. Noi giovani temiamo che l’unico meccanismo di valutazione della nostra vita, il voto, confermi la nostra inettitudine. Andando oltre la demonizzazione del digitale, che trovo anacronistica e stucchevole, il problema non è affidarsi al chatbot per fare i compiti, ma la pressione della velocità e della perfezione. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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