Dopo vent’anni di attesa, il nuovo film “Il Diavolo Veste Prada 2” è arrivato nelle sale cinematografiche. Nel cast compaiono diversi volti noti, tra cui Donatella Versace, Lady Gaga, Ashley Graham e Winnie Harlow, che fanno dei cameo. La pellicola vede il ritorno della protagonista interpretata da Anne Hathaway, mentre la trama si svolge nella redazione di Runway, con molte novità rispetto al primo capitolo.

Dopo vent’anni di attesa, il Diavolo Veste Prada 2 è finalmente al cinema. Finalmente torniamo nella redazione di Runway insieme ad Andy ( Anne Hathaway ) per scoprire che molto è cambiato. Vale anche nella realtà: durante le riprese del primo film, uscito nel 2006, quasi nessun brand voleva essere associato al film e solo uno stilista accettò di partecipare, Valentino Garavani. Stavolta, invece, il mondo della moda non si è fatto sfuggire l’occasione: le star, le modelle, gli stilisti e i vip che abbiamo visto sullo schermo. I cameo del Diavolo Veste Prada 2. Nonostante le moltissime foto dal set trapelate (che hanno spinto i fan a lamentarsi), Il Diavolo Veste Prada 2 è riuscito comunque a regalarci alcune sorprese.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Donatella Versace a Lady Gaga, da Ashley Graham a Winnie Harlow: i cameo del nuovo film al cinema.

Notizie correlate

Ashley Graham scommette sul Lambrusco: da Reggio Emilia all’America un vino giovane e versatile.Un’icona della moda americana, Ashley Graham, ha lanciato sul mercato statunitense ‘Lucci’, un Lambrusco secco prodotto in collaborazione con la...

Da Meryl Streep a Lady Gaga: il cast del Diavolo veste Prada 2 al completo alla première di New YorkLa world premiere de Il Diavolo veste Prada 2 si è tenuta a New York, accogliendo sul red carpet del Lincoln Center il cast al completo e tanti...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Che ci faceva Donatella Versace abbracciata a Anne Hathaway sul tappeto rosso del Diavolo Veste Prada; Anne Hathaway e Donatella Versace regine di Londra: il power dressing couture sul red carpet per la première de Il diavolo veste Prada 2; Tra rigore e sensualità. Anne Hathaway e Donatella Versace insieme sul red carpet; Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep lo ha fatto davvero: Donatella Versace ‘chiamata’ a Londra e Anne Hathaway la accoglie sul red carpet.

Donatella Versace per sempre: da Elodie a Cindy Crawford, gli omaggi delle star alla stilistaDonatella Versace è stata una stilista iconica e non sorprende che il suo addio alla direzione creativa abbia lasciato tutti senza parole. Le star che sono state vestite da lei si sono servite dei ... fanpage.it

Donatella Versace, da Elodie a Fedez i vip ricordano i suoi look più belliCosì come il fratello Gianni, anche Donatella Versace ha scelto di piegare la moda alle richieste delle donne e non viceversa. I capi da lei disegnati sono un omaggio alla femminilità, anche quella ... dilei.it

¡ Strike a pose ! ( Anne Hathaway,Stanley Tucci, Meryl Streep, Emily Blunt & Donatella Versace alla premiere Europea de ll Diavolo veste Prada 2 in London ) - facebook.com facebook

Anne Hathaway e Donatella Versace alla première de Il diavolo veste Prada 2 di Londra protagoniste assolute con quattro memorabili look: ecco tutti i dettagli x.com