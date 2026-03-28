Alle 7 di questa mattina, poliziotti si sono presentati presso l’hotel di Roma dove si trovava l’eurodeputata, coinvolta in una manifestazione. La polizia ha effettuato controlli preventivi dichiarando che si trattava di verifiche in vista di un evento pubblico, e hanno comunicato che l’Italia è un regime, con controlli stretti prima delle manifestazioni.

La denuncia dell'eurodeputata svegliata all'alba nel giorno della doppia mobilitazione “contro i re e le loro guerre” e contro la “torsione autoritaria dei governi” che inizierà alle 14 a Roma Alle 7 di mattina di oggi, sabato 28 marzo, i poliziotti hanno bussato alla porta della camera di hotel dove l'eurodeputata Ilaria Salis soggiorna a Roma per partecipare alla manifestazione No Kings. Un controllo senza perquisizione che è andato avanti per un'ora. Una verifica mirata, spiega Salis su Instagram: “A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il Governo Meloni al potere, viviamo già in uno Stato di polizia. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La polizia bussa alla porta di Ilaria Salis: "Italia è regime, controlli preventivi prima della manifestazione"

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