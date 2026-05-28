la politica ha bisogno della scienza ma teme la sua incertezza

Un esperto scientifico ha dichiarato che la politica dipende dalla scienza per affrontare le sfide attuali e pianificare il futuro. Tuttavia, ha aggiunto che spesso si mostra diffidente di fronte alle incertezze derivanti dai dati scientifici. La relazione tra i due settori si basa sulla necessità di utilizzare le conoscenze scientifiche senza ignorare le variabili imprevedibili.

L’expertise scientifica è necessaria per immaginare il futuro e per affrontare le sfide della contemporaneità. E, poiché i decisori politici hanno responsabilità di policy making per costruire il futuro e, come si suol dire, nessuno nasce imparato, è evidente che anche loro hanno bisogno di essere guidati da figure tecniche per comprendere lo stato di avanzamento delle scienze, identificare le priorità, individuare i centri di eccellenza e i bisogni da colmare, così da comprendere a fondo i rischi e le alternative, le conseguenze delle decisioni di fare o non fare, i potenziali effetti collaterali, e stimare a ragion veduta costi e possibili impatti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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