La pianura padana è calda come l' Africa | le immagini dal satellite

Una ondata di caldo intenso sta interessando gran parte dell’Europa e dell’Italia, con temperature record per il mese di maggio. La pianura padana ha registrato temperature equivalenti a quelle di zone africane. La tregua prevista non prima di venerdì, secondo le previsioni, ma al momento le alte temperature persistono senza segnali di diminuzione. Le immagini satellitari mostrano chiaramente l’estensione della massa di aria calda.

Si aspetta ancora una tregua, che probabilmente non arriverà fino a venerdì, per l'ondata di caldo che sta colpendo buona parte dell'Europa, e ovviamente in Italia, con record storici di temperature mai registrati prima per il mese di maggio. Per la giornata di giovedì 28 la situazione non. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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