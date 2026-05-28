La piaga più grande
Un articolo pubblicato su una testata locale analizza un problema diffuso nella comunità. La pubblicazione evidenzia una questione considerata prioritaria, senza però entrare in dettagli sulle cause o soluzioni specifiche. La notizia si concentra sulla presenza di questa problematica, senza offrire commenti o opinioni. L’obiettivo è informare i lettori sulla situazione attuale, lasciando spazio a ulteriori approfondimenti futuri.
Spray al peperoncino nelle scuole aretine, convocato tavolo urgente: “Da settembre obbligatorio il porto d’armi per i bidelli” Coppa Italia, accendete i motori: al Comunale arriva il primo assaggio di Serie B. E se si passa, tutti in Sardegna! Cantine Aperte. hic! se beve, se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nulla Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. 🔗 Leggi su Lortica.it
Ditonellapiaga - CHE FASTIDIO! (Testo/Lyrics) Sanremo 2026
Notizie e thread social correlati
Gioco d’azzardo. Grande piaga lombardaNel Bresciano, nel 2025, sono stati giocati oltre 3,2 miliardi di euro in attività di gioco d’azzardo.
Controllo oculistico, la grande piaga delle liste d’attesa. Otto mesi prima di una visita all’AslIn area di Pistoia, il tempo di attesa per una visita oculistica di controllo tramite l’Asl è di circa otto mesi, con una data stimata di...
Argomenti più discussi: Via Pitrè e la piaga del traffico: Per noi residenti la situazione è diventata invivibile :: Segnalazione a Palermo; Violenza in casa, la piaga senza fine: a Pesaro già 30 ammonimenti da inizio anno. Inaugurata in questura La stanza tutta per sé; Controllo oculistico, la grande piaga delle liste d’attesa. Otto mesi prima di una visita all’Asl; Ecco i nuovi fragili, quando il lavoro non basta (neanche a Bologna).
Giuro che ho letto gente sbocchinare SARRI (con tanto di emoji della sigaretta) per un gol segnato da Mertens da centrocampo in una partita benefica La più grande piaga mai abbattutasi sulla nostra tifoseria, purtroppo non ce ne libereremo mai: i Sarristi. x.com
1917-18. LE PRODUZIONI RECORD DELLA COOP. AGRICOLA Durante la Grande Guerra, e più precisamente negli anni 1917-18, la Cooperativa Agricola di Molinella (rappresentata da Carlo Trippa e da un CdA composto da Gaiani Angelo, Giuseppe Meng facebook
Come diavolo faccio a gestire la Piaga Cremisi? reddit
La più grande pianista vivente ha 83 anni, e non vuole smettereMartedì il New York Times ha pubblicato una lunga intervista alla musicista argentina Martha Argerich, che ha 83 anni ed è considerata la più grande pianista in attività. È una cosa che succede di ... ilpost.it