Gioco d’azzardo Grande piaga lombarda

Nel Bresciano, nel 2025, sono stati giocati oltre 3,2 miliardi di euro in attività di gioco d’azzardo. Questa cifra si traduce in più di 2.500 euro spesi mediamente per ogni residente, includendo anche i neonati. Il dato evidenzia una diffusa diffusione di questa pratica nella provincia, coinvolgendo persone di tutte le età.

Oltre 3,2 miliardi di euro giocati nel Bresciano nel 2025: si tratta di oltre 2mila 500 euro ad abitante, compresi i neonati. Un boom, quello della raccolta del gioco d’azzardo, che cresce, in parallelo con l’aumento della fragilità economica: dai dati visionati dalla campagna Mettiamoci in gioco, la raccolta è aumentata del 4,55% in Italia, rispetto al 2024. Degli oltre 164,6 miliardi giocati nel Paese, sono 26 i miliardi “lombardi“ di cui 3,8 persi, come rivelano i dati elaborati per la campagna Mettiamoci in gioco da Filippo Torrigiani (foto), esperto e consulente politico, particolarmente attivo nel contrasto all’illegalità (consulente della commissione parlamentare Antimafia da tre legislature).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Panoramica sull’argomento

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