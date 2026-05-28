AGI - La pensione di reversibilità spetta anche al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all'estero prima del 2016, anche se il compagno è deceduto prima dell'entrata in vigore della legge italiana sulle unioni civili. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza depositata oggi. I giudici hanno cancellato una norma del 1939 nella parte in cui escludeva dal diritto alla pensione di reversibilità il partner rimasto solo, nel caso in cui il decesso fosse avvenuto prima della riforma del 2016. La questione era stata sollevata dalle Sezioni Unite della Cassazione. Il caso riguardava un cittadino che si era visto rifiutare la pensione di reversibilità dall'Inps perché il proprio compagno, con cui si era sposato all'estero, era morto prima che l'Italia approvasse la legge sulle unioni civili. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La pensione di reversibilità in una coppia gay, la storica sentenza

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Ne approfittano, perché abbiamo quell'incompetente, incapace e inutile Pdc che dice cose assurde! A mia madre, con pensione di reversibilità di 800 euro, la Banca Don Rizzo le trattiene 77 euro per movimenti mensili! Non abbiamo un governo, siamo abba x.com

Pensione di reversibilità e attività lavorativa reddit