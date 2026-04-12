Recentemente è stata emessa una sentenza che riguarda la divisione della pensione di reversibilità in presenza di un coniuge superstite e di un ex coniuge divorziato. La decisione si concentra sulle modalità con cui vengono attribuiti i benefici pensionistici in situazioni di convivenza di più aventi diritto. La questione riguarda principalmente le regole di riparto previste dalla legge e le interpretazioni adottate dai giudici.

La ripartizione della pensione di reversibilità quando esistono sia un coniuge superstite sia un ex coniuge divorziato è una delle questioni più delicate del diritto previdenziale e di famiglia. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 39552026 è nuovamente intervenuta a chiarire i criteri che il giudice deve applicare, ribadendo un principio fondamentale. La durata del matrimonio è il criterio cardine, ma non può essere l’unico elemento decisivo. Vediamo in sintesi la vicenda e che cosa ha deciso la Suprema Corte, con una pronuncia che ha una portata generale e incide sui diritti economici connessi alle pensioni di migliaia di italiani.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensione di reversibilità, come si divide tra coniuge divorziato e superstite: la sentenza

Pensione di reversibilità, in quali casi è tagliata perchè si lavora?Non sempre se si lavora si rischia il taglio della pensione di reversibilità, ma i redditi da lavoro devono essere assoggettati all'Irpef.

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