La ' pavoni mania' arriva anche sulle magliette | oltre 200 le prime stampate

Da sabato 30 maggio, presso la biblioteca Oriani, è stato aperto uno stand con magliette dedicate ai pavoni di Punta Marina. Sono state stampate oltre 200 prime magliette, come promesso dal fondatore del brand Bonobolabo. La collezione si concentra sull’immagine del pavone e viene venduta in loco. La promozione riguarda esclusivamente questa linea di magliette, senza altri articoli o eventi collegati. La vendita avviene nel contesto della campagna promozionale del brand.

Le aveva promesse e sono arrivate. Marco Miccoli, fondatore del brand Bonobolabo, a partire da sabato 30 maggio all'interno della biblioteca Oriani aprirà lo stand con le magliette dedicate ai pavoni di Punta Marina. “Per ora ne abbiamo stampate 200 e le metteremo in vendita fino a esaurimento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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